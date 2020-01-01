Самые большие ценители авто в Раде: ТОП-3 автопарка депутатов
Период подачи деклараций за 2019 год закончился. Среди народных депутатов оказалось немало ценителей автомобилей. Самыми ярыми поклонниками зачастую немецкого автопрома оказались три народных депутата.
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ТОП-3 автопарка в Верховной Раде согласно декларациям за 2019 год
Народный депутат Виктор Медведчук от партии Опозиционный блок “За жизнь“ и его супруга телеведущая Оксана Марченко вместе владеют 19 автомобилями. Среди самых дорогих Mercedes-Benz Maybach S650 2019 года, Mercedes-Benz S 600, 2017 года и BMW X5, 2019 года.
- BMW 760i, 2007 года - стоимость авто около 15 тыс долл.
- BMW 750Li 2010 года - стоимость авто около 20 тыс долл.
- Mercedes-Benz GL 550 2010 года - стоимость авто около 30 тыс долл.
- Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года - стоимость авто около 50 тыс долл.
- Mercedes-Benz S 500 4 matic 2014 года - стоимость авто около 60 тыс долл.
- Toyota Land Cruiser 200 2015 года - стоимость авто около 60 тыс долл.
- Renault Duster 2018 года - стоимость авто около 18 тыс долл.
- Mercedes-Benz Maybach S650 2019 года - стоимость авто около 250 тыс долл.
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- Mercedes-Benz S 500 2002 года - стоимость авто около 10 тыс долл.
- Mercedes-Benz S 500 2007 года - стоимость авто около 15 тыс долл.
- Land Rover Range Rover 2010 года - стоимость авто около 25 тыс долл.
- Bentley Continental GT 2011 года - стоимость авто около 70 тыс долл.
- Mercedes-Benz S 500 4 matic 2013 года - стоимость авто около 35 тыс долл.
- Lexus LX 570 2014 года - стоимость авто около 60 тыс долл.
- Toyota Land Cruiser 200 2014 года - стоимость авто около 45 тыс долл.
- Mercedes-Benz Vito 116 CDI 2015 года - стоимость авто около 20 тыс долл.
- Range Rover 4.2 2007 года - стоимость авто около 15 тыс долл.
- Mercedes-Benz S 600 2017 года - стоимость авто около 80 тыс долл.
- BMW X5 2019 года - стоимость авто около 80 тыс долл.
Константин Бондарев фракция “Батькивщина“ вместе с супругой помимо большого парка автомобилей, в который входят 12 ТС, имеют также конюшню с породистыми скакунами.
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- Mercedes-Benz G55AMG 2009 года - стоимость авто около 40 тыс долл.
- Volkswagen LT35 2005 года - стоимость авто около 7 тыс долл.
- Mercedes-Benz Sprinter 2011 CDI 2005 года - стоимость авто около 10 тыс долл.
- Volkswagen Crafter 2009 года - стоимость авто около 10 тыс долл.
- УАЗ 31 519 2004 года - стоимость авто около 5 тыс долл.
- Jaguar XJR 2006 года - стоимость авто около 20 тыс долл.
- Toyota Land Cruiser 2000 2019 года (указан, как арендованный).
- Bentley Continental 2007 года - стоимость авто около 40 тыс долл.
- Renault Magnum 2013 года - стоимость авто около 20 тыс долл.
- Volkswagen Golf 2006 года - стоимость авто около 6 тыс долл.
- Toyota Land Cruiser 2014 года - стоимость авто около 40 тыс долл.
- DAF XF 105.410 T 2011 года - стоимость авто около 20 тыс долл.
Нардеп Вадим Новинский не относится ни к одной из фракций и владеет 12 ТС, из которых половина числится в аренде. Впрочем, самые дорогие машины он не арендует, а купил. К ним относятся Land Rover Range Rover 2018 года и 2 Mercedes-Benz S 560 4 matic 2017 года.
- Mercedes-Benz V250 d AVG / E 2017 года - стоимость авто около 65 тыс долл.
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- Mercedes-Benz S 600 L 4 matic 2015 года (указан, как арендованный).
- Mercedes-Benz GL550 2009 года (указан, как арендованный).
- Mercedes-Benz S 500 L 4 matic 2007 года (указан, как арендованный).
- Mercedes-Benz V 250, 2018 года (указан, как арендованный).
- Mercedes-Benz GL550 2018 года (указан, как арендованный).
- Toyota Camry, 2013 года (указан, как арендованный).
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- Mercedes-Benz CL-500 4 matic 2011 года - стоимость авто около 30 тыс долл.
- 2 Mercedes-Benz S 560 4 matic 2017 около - стоимость одного авто около 130 тыс долл.
- Mercedes-Benz V250 D 4 matic 2018 года - стоимость авто около 70 тыс долл.
- Land Rover Range Rover 2018 года - стоимость авто около 115 тыс долл.
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