Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа
В правилах дорожного движения прописаны штрафы за различные нарушения. Не каждый водитель соглашается с правомерностью всех из них.
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Однако в ситуации со штрафами за сломанные тормоза, размер взыскания не столь значим по сравнению с важностью технической исправности системы. Какой же размер штрафа и чем еще грозят неисправные тормоза?
Об этом сообщает bigmir)net.
Штрафы за техническую неисправность транспортного средства
Размер штрафа во всех ниже описанных случаях составляет 340 грн, при вторично обнаруженном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 3-6 месяцев или арест на 50-10 суток:
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- отсутствие техосмотра, если таковой является обязательным для определенного ТС,
- неисправность тормозной или рулевой систем управления ТС,
- неисправность тягово-сцепного устройства,
- поломанные (выключенные) фары или габариты в темное время суток,
- переоборудование транспортного средства с грузового в легковой, без получения разрешение на это,
- отсутствие брызговиков,
- обнаруженные любые другие технические неисправности в авто.
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В случае перевозки пассажиров на ТС, имеющем неисправности, размер штрафа равен 680 грн, повторно – лишение прав на 3-6 месяцев или арест на 5-10 суток.
Все взыскания прописаны в статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Штраф за неисправность тормозной системы
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Неисправная тормозная система недопустима в транспортном средстве. На государственном уровне для контроля состояния тормозов предусмотрен штраф в случае обнаружения проблем.
Однако не стоит переживать за 340 грн штрафа, ведь самое опасное таится не в нем. Изношенные тормозные колодки или течь в любом из цилиндров тормозной системы может стать причиной дорожно-транспортного происшествия с трагическими последствиями.
Как понять, что тормозная система неисправна
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Увеличенный свободный ход педали тормоза (мягкая педаль) – чем больше ход, тем длиннее тормозной путь ТС. К такому может привести утечка тормозной жидкости, появление воздуха в тормозной системе.
Также к свободному ходу педали могут привести проблемы с тормозными шлангами, нарушение нитей корда шланга и “кипение“ тормозной жидкости. Еще одной причиной может быть поломка автомата зазора в барабанных тормозных механизмах.
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Уменьшенный ход педали тормозов (жесткая педаль) – при коротком тормозном пути машину может заносить в бок, теряется устойчивость. Причиной может служить заклинивание цилиндров суппорта, проблемы с вакуумным усилителем. Довольно редко причиной тугой педали тормоза могут стать низкокачественные тормозные колодки, накладки, их износ или загрязнение.
Горение индикатора неисправности системы торможения – зачастую причина кроется в плохой тормозной жидкости или износе тормозных колодок. Также может быть включен стояночный тормоз, а возможно “убежала“ тормозная жидкость.
Машину трясет и усиливается вибрация при торможении - чаще всего подобное наблюдается в автомобилях с приличным пробегом. Причин может быть несколько: биение тормозных дисков или колесной ступицы. Также такой эффект могут создавать отслоившиеся от основания тормозные колодки или поломка стяжной пружины в барабанных тормозах.
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Другими распространенными признаками неисправности тормозов могут быть:
- При отпущенной педали тормоза одно из колес продолжает притормаживать.
- Шум при торможении.
- Нерабочий стояночный тормоз.
- Нюансы в работе автоматической блокировочной системы.
- Неприятный запах – горение или перегрев тормозов.
Любую неисправность тормозной системы следует в кратчайшие сроки устранить. Помните, что система торможения бережет вас от катастрофы.
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