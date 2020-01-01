Тормозная система может привести к аварии в случае неисправности.

Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа depositphotos

В правилах дорожного движения прописаны штрафы за различные нарушения. Не каждый водитель соглашается с правомерностью всех из них.

Читай также: Как накажут водителя, перевозившего ребенка без автокресла: Подробности

Однако в ситуации со штрафами за сломанные тормоза, размер взыскания не столь значим по сравнению с важностью технической исправности системы. Какой же размер штрафа и чем еще грозят неисправные тормоза?

Об этом сообщает bigmir)net.

Штрафы за техническую неисправность транспортного средства

Размер штрафа во всех ниже описанных случаях составляет 340 грн, при вторично обнаруженном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на 3-6 месяцев или арест на 50-10 суток:

Читай также: Алкоголь за рулем в Украине: Названы штрафы

отсутствие техосмотра, если таковой является обязательным для определенного ТС,

неисправность тормозной или рулевой систем управления ТС,

неисправность тягово-сцепного устройства,

поломанные (выключенные) фары или габариты в темное время суток,

переоборудование транспортного средства с грузового в легковой, без получения разрешение на это,

отсутствие брызговиков,

обнаруженные любые другие технические неисправности в авто.

Читай также: Штраф за неправильную парковку в Украине: Детали

В случае перевозки пассажиров на ТС, имеющем неисправности, размер штрафа равен 680 грн, повторно – лишение прав на 3-6 месяцев или арест на 5-10 суток.

Все взыскания прописаны в статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа depositphotos

Штраф за неисправность тормозной системы

Читай также: Штрафы за пьяное вождение хотят поднять до 6000 грн

Неисправная тормозная система недопустима в транспортном средстве. На государственном уровне для контроля состояния тормозов предусмотрен штраф в случае обнаружения проблем.

Однако не стоит переживать за 340 грн штрафа, ведь самое опасное таится не в нем. Изношенные тормозные колодки или течь в любом из цилиндров тормозной системы может стать причиной дорожно-транспортного происшествия с трагическими последствиями.

Как понять, что тормозная система неисправна

Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа depositphotos

Читай также: Штраф за отсутствие аптечки - законный, или нет?

Увеличенный свободный ход педали тормоза (мягкая педаль) – чем больше ход, тем длиннее тормозной путь ТС. К такому может привести утечка тормозной жидкости, появление воздуха в тормозной системе.

Также к свободному ходу педали могут привести проблемы с тормозными шлангами, нарушение нитей корда шланга и “кипение“ тормозной жидкости. Еще одной причиной может быть поломка автомата зазора в барабанных тормозных механизмах.

Читай также: Какие условия следует соблюдать при путешествиях за границу на личном авто

Уменьшенный ход педали тормозов (жесткая педаль) – при коротком тормозном пути машину может заносить в бок, теряется устойчивость. Причиной может служить заклинивание цилиндров суппорта, проблемы с вакуумным усилителем. Довольно редко причиной тугой педали тормоза могут стать низкокачественные тормозные колодки, накладки, их износ или загрязнение.

Горение индикатора неисправности системы торможения – зачастую причина кроется в плохой тормозной жидкости или износе тормозных колодок. Также может быть включен стояночный тормоз, а возможно “убежала“ тормозная жидкость.

Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа depositphotos

Машину трясет и усиливается вибрация при торможении - чаще всего подобное наблюдается в автомобилях с приличным пробегом. Причин может быть несколько: биение тормозных дисков или колесной ступицы. Также такой эффект могут создавать отслоившиеся от основания тормозные колодки или поломка стяжной пружины в барабанных тормозах.

Читай также: Когда водитель заплатит штраф за движение на красный: Подробности

Другими распространенными признаками неисправности тормозов могут быть:

При отпущенной педали тормоза одно из колес продолжает притормаживать.

Шум при торможении.

Нерабочий стояночный тормоз.

Нюансы в работе автоматической блокировочной системы.

Неприятный запах – горение или перегрев тормозов.

Любую неисправность тормозной системы следует в кратчайшие сроки устранить. Помните, что система торможения бережет вас от катастрофы.

Неисправная тормозная система: Чем грозит и какой размер штрафа depositphotos

Ранее мы сообщали, к чему может привести стертый протектор на шине авто.