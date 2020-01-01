Сколько стоит Гелик в Украине: комплектации и цены

За счет опций цена машины может вырасти на пару миллионов.

Mercedes-Benz G-Class на сегодняшний день уже не является необычной машиной, этот автомобиль по праву можно назвать легендарной. Несмотря на то, что данный автомобиль выпускается уже более 40 лет, буквально два года назад компании Mercedes удалось сделать невероятно удачный рестайлинг.

Читай также: Налог на роскошь в Украине: Ставка, сроки, нюансы

Именно благодаря новой внешности, салону и богатому набору опций, новый G-Class в кузове 463 склонил на свою сторону многих противников “Кубика“ предыдущего поколения.

При этом, очень часто можно услышать вопрос, а сколько же стоит новый Гелик? Казалось бы, что здесь сложного, можно просто зайти на сайт и узнать цену, но обилие комплектаций и опций делает ценовую политику по этому авто настоящим лабиринтом, из которого мы попробуем найти выход.

Сколько стоит Гелик

Mercedes-Benz

Читай также: Регистрация автомобиля: как проходит, сколько стоит

Довольно часто люди спрашивают о том, сколько стоит гелик в долларах, чтобы немного лучше представлять себе реальную цену автомобиля. Все дело в том, что цены на Гелик в гривнах могут сильно отличаться день ото дня, ведь разница курса буквально вносит свои коррективы в стоимость внедорожника ежедневно.

Если говорить о ценах на Mercedes-Benz G-Class, то в зависимости от комплектации они варьируются от 118 601 евро до 176 195 евро за базовую модель.

Сколько стоит Гелик в Украине

Всего в Украине официально продается 4 модели Mercedes-Benz G-Class:

Mercedes-Benz

Если же говорить о ценах на G-Class в национальной валюте, то вот сколько стоит Гелик в гривнах:

Mercedes-Benz G 350 d – от 3 961 273 грн Mercedes-Benz G 400 d – от 4 088 160 грн Mercedes-Benz G 500 – от 4 247 711 грн Mercedes-AMG G 63 – от 5 884 913 грн

При этом, не нужно забывать о том, что окончательная цена автомобиля может сильно отличаться даже от стоимости AMG версии. Так, на эти автомобили можно дозаказать множество опций, которые увеличат стоимость автомобиля на несколько миллионов.

Читай также: “Лох не мамонт, он не вымрет“: как обманывают украинцев на пригоне авто из США

Так, если посмотреть на реальные варианты, которые есть сейчас в продаже, то за самый дешевый Mercedes-Benz G350d просят 4 864 735 грн, а за самый укомплектованный AMG G63 версию просят 7 629 000 грн.

При этом данные автомобили можно и вовсе собрать полностью под себя, подождать пару месяцев и вам привезут автомобиль мечты. Cтоимость подобных работ индивидуальна и она не разглашается.

Вам также может быть интересно: