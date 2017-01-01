"Адский электроавтомобиль": Ford анонсировал создание электрокара в стиле Mustang

Ford решили исправить эту ситуацию и объявили о создании первого электрокара, который не будет уступать классическим авто в драйве.

Известно, что новый электрокар будет кроссовером в стиле Mustang wikipedia.org

Несмотря на то, что электроавтомобили становятся все более популярными в мире, у них есть один существенный недостаток - управлять ими не настолько увлекательно, как традиционными авто с двигателем внутреннего сгорания.

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Ford решили исправить эту ситуацию и объявили о создании первого электрокара, который не будет уступать классическим авто в драйве.

Отныне, по словам компании, акцент на экологичности не будет приоритетом - новое авто будет одновременно и увлекательным, и “зеленым“.

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По словам представителей компании, машина “будет ездить просто адски“. Известно, что новый электрокар будет кроссовером в стиле Mustang. Подробные характеристики будут известны позже.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.