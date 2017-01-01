Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Адский электроавтомобиль": Ford анонсировал создание электрокара в стиле Mustang

Комментариев: 0
Ford решили исправить эту ситуацию и объявили о создании первого электрокара, который не будет уступать классическим авто в драйве.
Известно, что новый электрокар будет кроссовером в стиле Mustang
Известно, что новый электрокар будет кроссовером в стиле Mustang
wikipedia.org

Несмотря на то, что электроавтомобили становятся все более популярными в мире, у них есть один существенный недостаток - управлять ими не настолько увлекательно, как традиционными авто с двигателем внутреннего сгорания.

Читай также: “Убийца Tesla“ от Geely впечатлил салоном и оснащением - свежие фото

Ford решили исправить эту ситуацию и объявили о создании первого электрокара, который не будет уступать классическим авто в драйве.

Отныне, по словам компании, акцент на экологичности не будет приоритетом - новое авто будет одновременно и увлекательным, и “зеленым“.

Читай также: Запорожский автомобилестроительный завод представил новый автобус

По словам представителей компании, машина “будет ездить просто адски“. Известно, что новый электрокар будет кроссовером в стиле Mustang. Подробные характеристики будут известны позже.

Ранее сообщалось, что легендарный автомобиль Mini возродили в виде милейших электрокаров.

Поделись:
Теги: Ford, элекрокары, Mustang
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь