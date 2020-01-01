Новый пикап VW Amarok будет создан при участии американского Ford

Год назад стало известно об альянсе Volkswagen и Ford в области коммерческих фургонов и пикапов.

Amarok II станет одной из 34 новых или обновленных моделей, которые запланированы VW в 2020 году autoblog.com

Представлен первый эскиз следующего поколения пикапа Amarok компании Volkswagen, сообщает Авто24.

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Появление этого автомобиля стало возможным, благодаря сотрудничеству Volkswagen и Ford. Впервые об этом проекте стало известно год назад, когда глава VW Group Герберт Дисс рассказал об альянсе двух автогигантов в области коммерческих фургонов и пикапов.

Эскиз обращает внимание на агрессивность модели. Но на самом деле, можно предположить, что здесь не более чем преувеличение художника. Пикап оснащен выпуклым капотом, огромными колесами, цепкими шинами для бездорожья и акцентированными колесными арками.

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Но к этому изображению лучше подойти как к тизеру, а не реальной картинке. Тем не менее, это уже какая-то информация, на что будет похож будущий автомобиль.

Предполагается, что компания VW представит Amarok второго поколения в ближайшие месяцы. Он будет одной из 34 новых или обновленных моделей, которые запланированы в 2020 году.

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Ожидается, что Amarok II будет продаваться по всей Европе, но на американском рынке он не появится.

Ранее сообщалось, что Renault размышляет, не пришла ли пора горячих спортивных электрокаров.