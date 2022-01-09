Авторынки Одессы - Адреса, график работы, цена въезда

Главные автомобильные рынки Одессы и пригорода, время работы и как доехать - в материале bigmir.net.

Часть традиционных авторынков в Одессе приходит в упадок, но вместо них открываются новые / 2 GIS

Любой автовладелец хочет купить автомобиль наилучшего качества за минимальную цену. Как показывает практика, купить авто в Одессе недорого возможно на авторынках. В отличие от остальной территории Украины, в Одессе к покупке доступно куда более количество авто, чем в принципе по Украине.

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Так, в Одессе и области можно купить не только пригнанные или растаможенные авто, но и машины со штрафплощадок или авто, от которых покупатели отказались на полпути. Сегодня мы поговорим о том, где в Одессе находятся самые больше авторынки, а также расскажем как туда добраться и не прогадать с ценой.

Авторынки Одессы - адреса и график работы

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Сегодня мы рассмотрим авторынки не только Одессы, но и Одесской области, которые находятся относительно неподалеку от областного центра.

Авторынок Куяльник

Этот авторынок расположился в нескольких минутах езды от Одессы. На рынке автолюбители смогут купить исключительно зачасти для своих авто, сами же автомобили тут не продаются. Стоит отметить, что об этом рынке есть не самые лучше отзывы касательно некоторых продавцов. Работает рынок с 9:00 до 15:00 ежедневно, кроме понедельника.

Одессаавтозапторг

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Как несложно догадаться из названия, данный рынок также специализируется в основном на запчастях. Тут можно найти запчасти по приятным ценам. Рынок находиться неподалеку от Куяльника. Автобазар работает с 7:00 до 18:00 каждый день.

Авторынок "Успех"

Данный авторынок ориентирован на продажу запчастей к автомобилям, как отечественного, так и иностранного производства. Прямо на территории рынка есть небольшие мастерские, где вам смогут установить приобретенную деталь. Авторынок работает с 8:30 утра до 17:00

Авторынок "У двух столбов"

Один из крупнейших авторынков Одессы, где есть большой ассортимент автомобилей. Помимо покупки авто, тут также есть многочисленные СТО, на которых сразу можно проверить понравившейся автомобиль. Работает авторынок с 8:00 до 18:00, но стоит учитывать, что на территории авторынка есть много маленьких магазинчиков, график работы которых может отличаться.

Авторынок "Победа"

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Небольшой по одесским меркам рынок, где можно приобрести всевозможные запчасти на авто, как отечественного производства, так и на импортные машины. Рынок работает с 8:00 до 17:00 каждый день.

Авторынок "Яма"

Тут есть возможность как купить запчасти на авто, так и выставить на продажу автомобиль. Авторынок относительно небольшой, но пространство организовано довольно хаотично. Данный рынок работает с вторника по воскресенье.

Сколько стоит въезд на авторынки Одессы

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Стоимость заезда на одесские авторынки в среднем, составляет около 50 гривен. При этом стоит учитывать, что на некоторых рынках нельзя продавать машину своими силами, так возможна продажа только через площадку, которая находится на территории авторынка. В таких случаях стоимость въезда и простоя авто на территории рынка обсуждается индивидуально.

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