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На каких авто сейчас ездит самый богатый человек Украины: фото
Скрытность самого богатого человека Украины порождает огромный интерес со стороны общественности ко всему, что с ним связано. Не исключением являются и автомобили Рината Ахметова.
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Так, относительно недавно мы рассказывали о том, из каких авто состоит кортеж самого богатого украинца, сегодня же мы поговорим о том, каким автомобилем миллиардер пользуется лично.
На протяжении нескольких последних десятилетий Ринат Ахметов не изменяет своим автомобильным вкусам. Начиная еще с конца 90-х, бизнесмен ездит на Mercedes S-класса, время от времени обновляя поколение.
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Так, на сегодняшний день Ахметов пользуется Mercedes-Maybach S650 в кузове W222, несмотря на то, что практически год назад на рынке появился рестайлинг в 223 кузове. В то же время, Ахметов не гонится за последними трендами автомобильного мира и обновляет автомобили по мере их необходимости.
Кстати, судя по фотографиям, автомобиль Ахметова бронирован, а по неподтвержденной информации его вес составляет 4,7 тонны. Помимо главной машины, в сопровождении у самого богатого человека Украины всегда есть Mercedes GLS и Mercedes Vito.
При этом на крыше внедорожника установлен специальный бокс, главная задача которого, судя по всему, скрывать средста спецсвязи от посторонних глаз и не привлекать лишнего внимания на дороге.
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