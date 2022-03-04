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Что осталось от АН-225 "Мрия" после российского авианалета - фото
В первые дни вторжения российской армии в Украину шли жесткие бои за ряд аэропортов по всей стране. Среди прочих аэропортов, сражения велись и за аэропорт Гостомель, который находится рядом с Киевом.
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В ходе боев за аэропорт и вражеского авианалета, к сожалению, был полностью сожжен самый большой транспортный самолет в мире АН-225 "Мрия". В свое время, этого гиганта создали в киевском КБ имени Антонов.
Все случилось еще 27 февраля 2022 года, но фотографии разрушенного самолета появились только сейчас. Глядя на эти фото возникает только одно желание - уничтожить всех, кто за это отвечал и заставить их заплатить за то, что они сделали.
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