Что осталось от АН-225 "Мрия" после российского авианалета - фото

"Мрия" была самым большим транспортным самолетом в истории человечества.

То, что осталось от самолета уже не подлежит восстановлению / Telegram/Константин Усов

В первые дни вторжения российской армии в Украину шли жесткие бои за ряд аэропортов по всей стране. Среди прочих аэропортов, сражения велись и за аэропорт Гостомель, который находится рядом с Киевом.

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В ходе боев за аэропорт и вражеского авианалета, к сожалению, был полностью сожжен самый большой транспортный самолет в мире АН-225 "Мрия". В свое время, этого гиганта создали в киевском КБ имени Антонов.

Все случилось еще 27 февраля 2022 года, но фотографии разрушенного самолета появились только сейчас. Глядя на эти фото возникает только одно желание - уничтожить всех, кто за это отвечал и заставить их заплатить за то, что они сделали.

Telegram/Константин Усов

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