Российский авторынок рухнет из-за нападения России на Украину

Первые последствия коллапса на авторынке, россияне почувствовали в первые дни, после введения санкций.

Последние несколько лет российский авторынок был в состоянии стагнации, теперь же он и вовсе имеет очень сомнительные перспективы в ближайшем будущем. В то же время, экономическая блокада РФ может попросту разрушить авторынок России под корень. Соответствующей информацией поделился эксперт в комментарии журналу За Рулем.

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По словам главы немецкого центра автомобильного менеджмента (CAM) профессора Стефана Братцеля, начиная с 2015 года российский авторынок был в пределах от 1,4 до 1,8 миллиона проданных автомобилей в год. Сейчас в России есть автопроизводство с 34 заводами, которые занимаются выпуском легковых и грузовых авто и двигателей.

Большинство этих заводов работает на внутренний рынок, но с использованием иностранных комплектующих. На момент 2019 года стоимость автоимпорта в РФ составила 20 млрд долларов США (это в основном зачасти). Сейчас под угрозой именно поставки запчастей, из-за чего российская автомобильная промышленность попросту станет. Заменить дефицитные детали китайскими, тоже пока не представляется возможным.

"Капиталы автопроизводителей и поставщиков машин в России в сложившейся ситуации будут значительно обесцениваться. Мировой автопром не будет делать серьезных инвестиций в России в течение еще многих лет", — считает Стефан Братцель.

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