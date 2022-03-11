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Названы самые опасные регионы Киевщины - куда не стоит ехать
Сегодня подступы к Киеву остаются одной из самых горячих точек на территории Украины. Тут российские оккупанты из последних сил пытаются прорваться к украинской столице.
В связи с этим, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба на своем канале в Telegram рассказал о самых опасных районах Киевской области:
- Житомирская трасса
- Буча - Ирпень - Гостомель
- Макаров
- Север Вышгородского района.
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На данный момент известно, что идут жестокие бои на территории населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин в Броварском районе. Помимо этого, российская армия накапливает войска и технику и проводит обстрелы жилмассивов и критической инфраструктуры.
На момент 11 марта из Киевской области ведется активная эвакуация населения через гуманитарные коридоры с Макаровского направления, Бучи, Ворзеля, Микуличей, Немешаево, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей. Отметим, что ранее СБУ перехватило разговоры российских оккупантов, которым поставили задачу "взять" Киев.
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