Названы самые опасные регионы Киевщины - куда не стоит ехать

Сейчас на подъездах к Киеву идут активные боевые действия, поэтому в некоторые районы Киевской области лучше не ехать.

Сегодня подступы к Киеву остаются одной из самых горячих точек на территории Украины. Тут российские оккупанты из последних сил пытаются прорваться к украинской столице.

В связи с этим, глава Киевской ОГА Алексей Кулеба на своем канале в Telegram рассказал о самых опасных районах Киевской области:

Житомирская трасса

Буча - Ирпень - Гостомель

Макаров

Север Вышгородского района.

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На данный момент известно, что идут жестокие бои на территории населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин в Броварском районе. Помимо этого, российская армия накапливает войска и технику и проводит обстрелы жилмассивов и критической инфраструктуры.

На момент 11 марта из Киевской области ведется активная эвакуация населения через гуманитарные коридоры с Макаровского направления, Бучи, Ворзеля, Микуличей, Немешаево, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей. Отметим, что ранее СБУ перехватило разговоры российских оккупантов, которым поставили задачу "взять" Киев.

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