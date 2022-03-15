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Завод в Geely в Беларуси останавливает производство
После остановки завода АвтоВАЗ в России, последовала остановка белорусско-китайского предприятия БелДжи на территории Беларуси. По имеющейся информации, предприятие останавливает производство из-за проблем с логистикой.
Как известно, на предприятии БелДжи занимались сборкой китайских легковых автомобилей, но теперь производство полностью остановлено до апреля 2022 года, сообщает пресс-центр завода.
На заводе сказали, что с 16 марта по 1 апреля сотрудников отравят в неоплачиваемый отпуск, так как на завод попросту не могут доставить материалы и комплектующие из Китая.
На заводе уже уточнили, что те, кто взял отпуск на этот период получат свои законные выплаты, с остальными гражданами вопросы будут решаться в индивидуальном порядке. В компании уже заверили, что из-за перебоев на производстве проблем с продажей автомобилей Geely в Беларуси не будет.
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