Улицы Киева усеяны разбитыми и обгоревшими авто - фото

Очень часто владельцы бросают свои автомобили прямо посреди города.

В условиях военного времени, в Киеве продолжают работу эвакуаторы, только теперь они не отвозят машины на штрафплощадки, а расчищают проезд, в случае если он временно занят другими автомобилями.

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Перемещают самые разные авто, начиная от неправильно припаркованных машин, которые мешают проезду, заканчивая брошенными и сгоревшими машинами, которые попали в ДТП или были оставлены своими владельцами по другим причинам, сообщает Константин Усов.

По словам чиновника, большинство машин, которые эвакуаторы перемещают в безопасные места, это автомобили, которые пострадали в результате ДТП и были брошены своими владельцами. Автомобили, как правило, перемещают на соседние улицы с соблюдением всех правил дорожного движения.

В киевской администрации еще раз обратились к водителям, чтобы те не оставляли машины, если они могут помешать проезду оперативного транспорта, ведь сегодня крайне важна быстрая логистика между всеми объектами критической инфраструктуры.

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