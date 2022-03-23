Сервисные центры МВД работают - какие услуги можно получить

На данный момент список услуг Сервисных центров временно ограничен.

Несмотря на военное положение в стране, сегодня в Украине работает большинство сервисных центров. В то же время, сервисные центры имеют как ограниченное время работы, так и ограниченный перечень услуг. Также стоит отметить, что сервисные центры работают только в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

На момент 23 марта, в работающих Сервисных центрах на территории Украины доступны следующие услуги:

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замена удостоверения водителя для тех, кто имеет право выезжать за границу и тех, кто привлекается к обороне страны;

регистрация автомобиля ввезенные из-за границы;

сдача экзаменов на категории С и СЕ (для тех, кого мобилизуют в ВСУ, а также привлекают к службе в Теробороне);

регистрация новых автомобилей из автосалонов;

получение дубликата техпаспорта на транспортное средство.

Предварительная очередь сейчас не работает, поэтому нужно брать талончик непосредственно в сервисном центре. В СЦ МВД заявили, что в ближайшее время планируют увеличить перечень услуг.

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