Почта

Сервисные центры МВД работают - какие услуги можно получить

На данный момент список услуг Сервисных центров временно ограничен.
 |  Автор: Максим Назарук
Сервисные центры МВД работают - какие услуги можно получить
Сейчас список услуг сервисных центров сильно ограничен / ГСЦ МВД

Несмотря на военное положение в стране, сегодня в Украине работает большинство сервисных центров. В то же время, сервисные центры имеют как ограниченное время работы, так и ограниченный перечень услуг. Также стоит отметить, что сервисные центры работают только в тех регионах, где не ведутся активные боевые действия.

На момент 23 марта, в работающих Сервисных центрах на территории Украины доступны следующие услуги:

Читайте также: В Украине возобновили возможность регистрации авто в Сервисном центре

  • замена удостоверения водителя для тех, кто имеет право выезжать за границу и тех, кто привлекается к обороне страны;
  • регистрация автомобиля ввезенные из-за границы;
  • сдача экзаменов на категории С и СЕ (для тех, кого мобилизуют в ВСУ, а также привлекают к службе в Теробороне);
  • регистрация новых автомобилей из автосалонов;
  • получение дубликата техпаспорта на транспортное средство.

Предварительная очередь сейчас не работает, поэтому нужно брать талончик непосредственно в сервисном центре. В СЦ МВД заявили, что в ближайшее время планируют увеличить перечень услуг.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно:

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри auto.bigmir.net

Допомогти журналістам

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK