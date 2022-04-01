Без ABS и ESP: Россия вернется к выпуску авто времен СССР

Нехватка запчастей вынуждает производителей идти на крайние меры.

Санкции введенные против России, после того как она начала войну в Украине, практически добили автопром РФ. Похоже, что российские автопроизводители в панике и готовы вернуться к выпуску простейших машин времен СССР.

Так, недавно местные СМИ узнали о списке опций новой Лада Гранта, в которой теперь нет практически ничего от современного автомобиля. Среди основных "изменений" в конструкции авто, отмечают следующие:

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убрана единственная подушка безопасности

убран блок "ЭРА-ГЛОНАСС"

автомобиль предлагается без систем ABS и ESP

двигатель переработают под стандарт Евро-2

выхлопная система теперь будет без датчиков кислорода.

Помимо Гранты, АвтоВАЗ планирует также "модернизировать" и другие свои модели, чтобы их заводы могли выпускать хоть что-то похожее на машины. Довольно забавно, что законодательство РФ запрещает выпуск настолько небезопасных авто в 2022 году, но в Минпромторге готовы согласовать любые изменения, чтобы отчитаться перед начальством о том, что заводы работают.

Помимо Lada Granta россияне планируют избавить от "ненужной" электроники Niva Legend и Niva Travel. В то же время, часть моделей упростить будет очень сложно, поэтому от их выпуска скорее всего откажутся полностью: Vesta, XRay, Largus, Sandero и Logan.

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