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Без ABS и ESP: Россия вернется к выпуску авто времен СССР
Санкции введенные против России, после того как она начала войну в Украине, практически добили автопром РФ. Похоже, что российские автопроизводители в панике и готовы вернуться к выпуску простейших машин времен СССР.
Так, недавно местные СМИ узнали о списке опций новой Лада Гранта, в которой теперь нет практически ничего от современного автомобиля. Среди основных "изменений" в конструкции авто, отмечают следующие:
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- убрана единственная подушка безопасности
- убран блок "ЭРА-ГЛОНАСС"
- автомобиль предлагается без систем ABS и ESP
- двигатель переработают под стандарт Евро-2
- выхлопная система теперь будет без датчиков кислорода.
Помимо Гранты, АвтоВАЗ планирует также "модернизировать" и другие свои модели, чтобы их заводы могли выпускать хоть что-то похожее на машины. Довольно забавно, что законодательство РФ запрещает выпуск настолько небезопасных авто в 2022 году, но в Минпромторге готовы согласовать любые изменения, чтобы отчитаться перед начальством о том, что заводы работают.
Помимо Lada Granta россияне планируют избавить от "ненужной" электроники Niva Legend и Niva Travel. В то же время, часть моделей упростить будет очень сложно, поэтому от их выпуска скорее всего откажутся полностью: Vesta, XRay, Largus, Sandero и Logan.
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