- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
НПЗ и 20 нефтебаз уничтожено в Украине: возможен ли дефицит топлива?
За последнюю неделю, вражеские ракеты нанесли серьезный урон украинской топливной инфраструктуре. В Украине было уничтожено около 20 нефтебаз, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов.
Читайте также: Нужно ли госрегулирование цен на топливо в период военного времени?
В сложившейся ситуации у многих водителей назревает закономерный вопрос, а хватит ли им топлива, когда они захотят куда-то поехать на своем автомобиле. Эксперты на топливном рынке же заявляют, что в новых условиях рынок должен быстро адаптироваться для того, чтобы удовлетворить все потребности украинцев.
По мнению главы консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, сейчас нужно сделать так, чтобы каждый владелец бензовоза мог наполнить свой автомобиль топливом, чтобы тот стал своеобразным "временным" хранилищем. Так, фуры могли бы закупать топливо за границей и в ближайшей перспективе решить проблему дефицита топлива.
Уменьшение количества топливной инфраструктуры не прошло для украинского рынка незамеченным и уже три региональные сети остановили продажу топлива, так как его себестоимость выше цен установленных государственным регулированием.
Сейчас ситуацию спасает только снижение налогов и давления со стороны фискальной службы. Также, ценам на топливо не дает взлететь вверх госрегулирование.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Нужно ли госрегулирование цен на топливо в период военного времени?
- В Киев возвращается прокат электросамокатов - что известно
- Сеть "Сильпо" готова испытать электрогрузовик Tesla в условиях войны