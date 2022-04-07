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НПЗ и 20 нефтебаз уничтожено в Украине: возможен ли дефицит топлива?

Временным решением может стать наполнение топливом бензовозов, которые на время станут "мобильными нефтехранилищами".
 |  Автор: Максим Назарук
НПЗ и 20 нефтебаз уничтожено в Украине: возможен ли дефицит топлива?
Масштабы разрушений топливной инфраструктуры просто поражают / ГСЧС

За последнюю неделю, вражеские ракеты нанесли серьезный урон украинской топливной инфраструктуре. В Украине было уничтожено около 20 нефтебаз, а также несколько нефтеперерабатывающих заводов.

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В сложившейся ситуации у многих водителей назревает закономерный вопрос, а хватит ли им топлива, когда они захотят куда-то поехать на своем автомобиле. Эксперты на топливном рынке же заявляют, что в новых условиях рынок должен быстро адаптироваться для того, чтобы удовлетворить все потребности украинцев. 

По мнению главы консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, сейчас нужно сделать так, чтобы каждый владелец бензовоза мог наполнить свой автомобиль топливом, чтобы тот стал своеобразным "временным" хранилищем. Так, фуры могли бы закупать топливо за границей и в ближайшей перспективе решить проблему дефицита топлива.

Уменьшение количества топливной инфраструктуры не прошло для украинского рынка незамеченным и уже три региональные сети остановили продажу топлива, так как его себестоимость выше цен установленных государственным регулированием. 

Сейчас ситуацию спасает только снижение налогов и давления со стороны фискальной службы. Также, ценам на топливо не дает взлететь вверх госрегулирование.

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