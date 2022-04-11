В Украину привезли первый автомобиль на льготных условиях: подробности

В компании, которая занималась пригоном не озвучили, сколько удалось сэкономить их клиентке.

Так как процесс растаможки пока не завершен, в компании не называют точные цифры / Facebook

На прошлой неделе украинских автомобилистов осчастливили новостью о том, что в Украине на время военного положения будет нулевая растаможка автомобилей. Отметим, что первая такая машина уже заехала на территорию Украины.

"Первенцом" стал дизельный Mercedes 2012 года выпуска: “Для нашего клиента мы доставили Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска с двухлитровым дизельным двигателем. Новый закон в действии тестировали на себе, ведь за автомобилем за границу отправилась исполнительный директор WAH Юлия Рыковская. Сейчас она с автомобилем уже пересекли украинскую границу и направляются на внутреннюю таможню для таможенной очистки. Скоро расскажем все из первых уст”.

Машина въехала на территорию Украины через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Напомним, что на данный момент в Украине есть ограничения по экологическим нормам ввозимых автомобилей:

легковые авто должны иметь стандарт не ниже "Евро2" (год изготовления, не раньше 1996)

грузовые авто должны иметь стандарт не ниже “Евро5” (год изготовления не раньше 2009)

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