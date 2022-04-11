- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
В Украину привезли первый автомобиль на льготных условиях: подробности
На прошлой неделе украинских автомобилистов осчастливили новостью о том, что в Украине на время военного положения будет нулевая растаможка автомобилей. Отметим, что первая такая машина уже заехала на территорию Украины.
"Первенцом" стал дизельный Mercedes 2012 года выпуска: “Для нашего клиента мы доставили Mercedes-Benz C180 2012 года выпуска с двухлитровым дизельным двигателем. Новый закон в действии тестировали на себе, ведь за автомобилем за границу отправилась исполнительный директор WAH Юлия Рыковская. Сейчас она с автомобилем уже пересекли украинскую границу и направляются на внутреннюю таможню для таможенной очистки. Скоро расскажем все из первых уст”.
Машина въехала на территорию Украины через пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин". Напомним, что на данный момент в Украине есть ограничения по экологическим нормам ввозимых автомобилей:
- легковые авто должны иметь стандарт не ниже "Евро2" (год изготовления, не раньше 1996)
- грузовые авто должны иметь стандарт не ниже “Евро5” (год изготовления не раньше 2009)
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Российский премиальный Aurus никому не нужен даже в условиях санкций
- В Киеве открыли еще один мост для автомобилей: подробности
- ВСУ захватили у оккупантов мощную 152 мм гаубицу - фото