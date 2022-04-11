В Германии запретили номера с символом "Z"

Данный символ уже успели окрестить "российской свастикой".

Данный символ запретили из-за негативных смыслов, которые в него вкладывает РФ / DW.de

С недавних пор, все номера, которые содержат в себе букву Z были запрещены в округе Херфорд федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Номера с такими символами не будут выдавать ни автодилерами, не автовладельцам.

Соответствующей информацией поделилось издание DW.

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Главной причиной для такого шага стало наличие символа Z на большинстве военной техники ВС РФ в Украине. Так, за несколько недель данный знак стал символом русского вторжения в Украину и знаком поддержки Путина и военных действий против Украины.

Как известно, в Германии запрещено использовать буквенные комбинации номеров, которые ассоциируются с нацизмом. В разных немецких землях данные правила имеют небольшие различия. Если говорить о Северном Рейне и Вестфалии, то тут невозможно зарегистрировать знак с сочетанием букв KZ, NS, SA, SS и HJ.

Отметим, что в ФРГ владельцы авто, как и в Украине могут выбрать номер с понравившейся комбинацией букв, при условии, что сам номер еще свободен. Обязательными на номерном знаке являются первые два символа, которые обозначают округ или город регистрации ТС.

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