В Пуще-Водице повредили старейший трамвайный маршрут в Украине

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12 трамвайный маршрут был создан еще в 1900 году / КГГА

С начала войны в Украине, были повреждены десятки объектов инфраструктуры, среди которых и достаточно памятные вещи. Так, из-за обстрела Киева и его пригородов, пострадала трамвайная линия, которая находится в районе Пущи-Водицы. Данный маршрут был возведен еще в 1900 году.

Печальной новостью поделились на сайте КГГА.

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Из-за разрушения рельсового полотна, вместо 12 трамвая, который соединяет Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом запустили временный автобус 12Т. Помимо самих рельсов, на самом длинном и старом трамвайном маршруте Киева также пострадали подстанции и остановки.

Отметим, что трамвайный маршрут № 12 является не только одним из самых старых в Киеве, но и одним из самых длинных. Он растянулся от Пущи-Водицы до самого центра Подола, а его длина составляет более 20 км.

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