- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
В Пуще-Водице повредили старейший трамвайный маршрут в Украине
С начала войны в Украине, были повреждены десятки объектов инфраструктуры, среди которых и достаточно памятные вещи. Так, из-за обстрела Киева и его пригородов, пострадала трамвайная линия, которая находится в районе Пущи-Водицы. Данный маршрут был возведен еще в 1900 году.
Печальной новостью поделились на сайте КГГА.
Читайте также: В Киеве запустили еще два маршрута скоростного трамвая
Из-за разрушения рельсового полотна, вместо 12 трамвая, который соединяет Пущу-Водицу с остальным Оболонским районом запустили временный автобус 12Т. Помимо самих рельсов, на самом длинном и старом трамвайном маршруте Киева также пострадали подстанции и остановки.
Отметим, что трамвайный маршрут № 12 является не только одним из самых старых в Киеве, но и одним из самых длинных. Он растянулся от Пущи-Водицы до самого центра Подола, а его длина составляет более 20 км.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости
Вам также может быть интересно:
- Украина получит испанские броневики VAMTAC: что известно о технике
- В Укрзализныце временно отменили поезд Одесса-Измаил - причина
- В Германии готовы передать Украине 88 танков Leopard - подробности