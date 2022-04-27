Мост возле Затоки разрушен из-за ракетных ударов - карта объезда

Российские войска продолжают ракетные обстрелы как с моря, так и с временно оккупированных территорий.

В результате обстрелов, пострадала как автомобильная, так и железнодорожная часть / Коллаж фото

Один из самых знаменитых мостов в Украине, серьезно поврежден из-за российских обстрелов. Так, известно, что сегодня, 27 апреля российские войска нанесли повторный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Затоке (Одесская область).

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В результате повторного удара, путепровод оказался полностью разрушен, о чем рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Данный мост являлся важной транспортной артерией для юга Украины, ведь он соединял Одессу с румынской границей, а также служил для автомобильного и железнодорожного сообщения между Одессой и Болградским, Измаильским и Белгород-Днестровским районами.

Отметим, что первый удар по мосту был нанесен еще вчера, 26 апреля и тогда мост еще частично функционировал. Теперь же всем автомобилистам придется объезжать затоку по трассе М-15 Одесса-Рени.

Укравтодор

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