В РФ начались массовые угоны из-за дефицита запчастей

В России подошли к вопросу нехватки запчастей из-за санкций весьма радикальным способом.

Автомобили угоняют как из-за отсутствия запчастей, так и из-за отсутствия поставок новых авто / depositphotos

В последнее время в РФ начали массово угонять автомобили. Одной из вероятных причин резкого увеличения количества угонов, страховые компании называют дефицит запчастей из-за санкций против России и уход ряда компаний с российского рынка.

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Начиная с января 2022 года в РФ всего было угнано 264 транспортных средства, которые были застрахованы по КАСКО, что на 10% больше, чем год назад. Больше всего угонщиков привлекают популярные автомобили корейских марок Kia и Hyundai.

Большой "спрос" среди угонщиков на Kia Rio и Hyundai Solaris, которых очень много в службах такси. В то же время, безусловным лидером среди корейских автомобилей остается кросовер Hyundai Santa Fe.

Помимо этого вырос и процент кражи дорогостоящих катализаторов с автомобилей премиум-класса. Также с машин люксового сегмента начали снимать фары и зеркала, чтобы потом выставить их на продажу.

Одной из причин увеличения количества угонов, эксперты также называют рост цен на авто и отсутствие предложения. Учитывая, что в ближайшее время ситуация с поставками запчастей и авто в РФ не наладиться, можно смело ожидать, дальнейшего роста уровня автомобильной преступности.

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