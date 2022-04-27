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В РФ начались массовые угоны из-за дефицита запчастей
В последнее время в РФ начали массово угонять автомобили. Одной из вероятных причин резкого увеличения количества угонов, страховые компании называют дефицит запчастей из-за санкций против России и уход ряда компаний с российского рынка.
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Начиная с января 2022 года в РФ всего было угнано 264 транспортных средства, которые были застрахованы по КАСКО, что на 10% больше, чем год назад. Больше всего угонщиков привлекают популярные автомобили корейских марок Kia и Hyundai.
Большой "спрос" среди угонщиков на Kia Rio и Hyundai Solaris, которых очень много в службах такси. В то же время, безусловным лидером среди корейских автомобилей остается кросовер Hyundai Santa Fe.
Помимо этого вырос и процент кражи дорогостоящих катализаторов с автомобилей премиум-класса. Также с машин люксового сегмента начали снимать фары и зеркала, чтобы потом выставить их на продажу.
Одной из причин увеличения количества угонов, эксперты также называют рост цен на авто и отсутствие предложения. Учитывая, что в ближайшее время ситуация с поставками запчастей и авто в РФ не наладиться, можно смело ожидать, дальнейшего роста уровня автомобильной преступности.
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