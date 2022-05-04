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Назван главный минус российских Т-72 в сравнении с танками НАТО
Любой, кто мало-мальски интересуется военной техникой, мог заметить, что танки стран НАТО имеют достаточно специфическую форму в сравнении с "классическим" танком времен СССР и РФ. Де-факто, главным различием между танками является место хранения снарядов.
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Так, один из самых популярных танков в странах постсоветского лагеря является Т-72, который есть как на вооружении РФ, так и в армии Украины. Несмотря на то, что данный танк имеет достаточно неплохие боевые характеристики, в одном из основных параметров он все же уступает современным танкам НАТО.
Если говорить о размещении боеприпасов в танках, то в случае Т-72 судьба экипажа в разы печальнее. Все дело в том, что все боеприпасы этого танка находятся под башней, а командир танка и стрелок фактически сидят на пороховой бочке.
В танках НАТО (Leopard, Abrams) отсек с боезапасом отделен от кабины экипажа бронированной стенкой, а сами боеприпасы находятся в задней части башни, что значительно повышает шансы экипажа остаться в живых даже в случае попадания снаряда в танк.
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