Bugatti Veyron в Украине - цены, фото, характеристики

Сколько стоит Bugatti Veyron в Украине в гривнах, а также фото и видео роскошного суперкара.

Бренд Bugatti является одним из старейших в автомобильном мире, но долгие годы у компании не было автомобилей, которые они могли бы предложить клиентам. Реинкарнация бренда произошла в 90-х годах, когда бренд перешёл во владение корпорации VW. Тогда же на арену вышел настоящий гиперкар того времени EB 110.

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После этого в компании создали двухдверное "суперкупе" Bugatti Veyron, которое поступило в продажу с 2005 года и не сходило с конвейера примерно до 2015 года, когда ему на замену пришла новая модель Chiron. Таким образом, купить новый Chiron сегодня уже не удастся, но учитывая специфичность этого автомобиля, его можно купить в неплохом состоянии и с небольшим пробегом в "почти новом" состоянии.

Бугатти Вейрон в Украине - сколько будет стоить в долларах и гривнах

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Актуальных объявлений по продаже этого редкого гиперкара в Украине на момент написания статьи нет. В то же время, это не означает, что данный автомобиль невозможно купить в Украине. Так, Bugatti Veyron в продаже можно найти на зарубежных сайтах. Актуальные предложения есть в Германии и Дубае.

Один из самых дешевых Bugatti Veyron в продаже, сейчас находится в Дубае, где за него хотят 320 000 долларов (речь об обычной версии 2008 года выпуска). Самый дорогой экземпляр, который сейчас доступен к покупке - это автомобиль из Германии спецверсия суперкара Bugatti Grand Sport Vitesse IAA 2013, за которую хотят 2 600 000 евро.

Если учитывать растаможку и доставку в Украину, то в зависимости от цены она станет от 115 тысяч долларов до примерно 500 000 долларов. Если же перевести цену Bugatti Veyron в гривны, то она составит от 15 млн гривен до 117 млн гривен в зависимости от модели, комплектации и страны покупки.

Максимальная стоимость Bugatti Veyron и важные характеристики

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Самой дорогой версией Bugatti признана Super Sport, которая имеет под капотом 1200 л.с. (в базовой версии каких-то "жалких" 1000 л.с....) и способна разгоняться до 431 км/ч (базовая версия "всего лишь" до 407 км/ч). Стоимость этого автомобиля составляет от 1,7 до 2,6 млн евро. Раз мы уже заговорили о самом дорогом и мощном автомобиле, стоит вкратце рассказать о всех версиях Bugatti Veyron, которые существуют на данный момент и вкратце взглянуть на их характеристики.

Bugatti Veyron

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Bugatti Veyron Grand Sport (основное отличие от классического Bugatti Veyron, имеет съемную крышу)

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Bugatti Veyron Super Sport (версия классической Bugatti Veyron с форсированным двигателем до 1200 л.с. и увеличенной максимальной скоростью до 431 км/ч)

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Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse (технически представляет собой Bugatti Veyron Super Sport, но в кузове родстер (со съемной крышей).

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Фото, видео, обзоры Бугатти Вейрон

Bugatti Veyron Linea D'oro / Wikipedia

Bugatti Veyron Linea Vincero / Wikipedia

Одна из Bugatti Veyron Super Sport даже была замечена в Украине

Напомним, что недавно мы рассказывали о том, как Bugatti Chiron разогнали до 400 км/ч на автобане.