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Появились свежие фото и подробности о новой "пятерке" BMW
В духе последних веяний автомобильного рынка, теперь машины BMW будут иметь все виды автомобильных двигателей: бензиновые, дизельные, гибриды и электро. При этом классические ДВС будут дооснащятся дополнительной 48-вольтовым генератором для уменьшения уровня выбросов.
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На данный момент "пятерку" в США предлагают с бензиновым двигателем 530i. Также возможны чисто электрические варианты силовых установок на 335 л.с. на заднем приводе (i5 eDrive40) и вариант на 590 л.с. - полноприводный i5 M60 xDrive.
Ожидается, что в Европе модель также будут предлагать с дизельным двигателем на 195 л.с. - 520d. На нескольких рынках автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем на 190 л.с. - версия 520і. Топовым исполнением, как и раньше, останется M5, который будет основываться на V8 и сможет выдать около 700 л.с. мощности. Также есть слухи о "заряженом" универсале M5 Touring и его электрифицированной версии.
Напомним, что в Украине появился новый лидер по количеству продаж среди новых авто.