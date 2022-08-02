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Появились свежие фото и подробности о новой "пятерке" BMW

Выход новинки запланирован на первое полугодие 2023 года.
 |  Автор: Максим Назарук
Появились свежие фото и подробности о новой "пятерке" BMW
Автомобиль будет оснащаться всеми видами двигателей от дизельных, до электро / Motor 1

В духе последних веяний автомобильного рынка, теперь машины BMW будут иметь все виды автомобильных двигателей: бензиновые, дизельные, гибриды и электро. При этом классические ДВС будут дооснащятся дополнительной 48-вольтовым генератором для уменьшения уровня выбросов.

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На данный момент "пятерку" в США предлагают с бензиновым двигателем 530i. Также возможны чисто электрические варианты силовых установок на 335 л.с. на заднем приводе (i5 eDrive40) и вариант на 590 л.с. - полноприводный i5 M60 xDrive.

Motor 1
Motor 1

Ожидается, что в Европе модель также будут предлагать с дизельным двигателем на 195 л.с. - 520d. На нескольких рынках автомобиль будет доступен с бензиновым двигателем на 190 л.с. - версия 520і. Топовым исполнением, как и раньше, останется M5, который будет основываться на V8 и сможет выдать около 700 л.с. мощности. Также есть слухи о "заряженом" универсале M5 Touring и его электрифицированной версии.

Motor 1
Motor 1

Напомним, что  в Украине появился новый лидер по количеству продаж среди новых авто.

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