Можно ли пригнать авто из США в условиях военного положения

До начала войны авто из США пользовались бешенной популярностью в Украине, но теперь ситуация изменилась.

Люди, которые заказали себе авто из США прямо перед войной, оказались в очень непростой ситуации. Так, из-за закрытия портов в Черном море, доставлять автомобили морем попросту некуда и у многих авто "зависли" на неопределенное время.

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Логистические компании нашли самый простой выход из ситуации и начали доставлять автомобили украинцев в ближайшие доступные порты: Поти (Грузия), Констанца(Румыния), Гдыня (Польша), Бременгафен (Германия), Клайпеда (Литва) и в другие, сообщает НВ.

Это привело к двум проблемам - удорожанию доставки и необходимости как-то доставлять автомобили из-за границы в Украину. По предварительным оценкам, в пути застряли примерно 10 тысяч авто из США и несколько сотен автомобилей из Кореи.

Согласно данным от компаний по пригону авто из США, шанс получить свой автомобиль все же есть. Так, часть автомобилей приехала в Украину уже после войны, часть находится на транзитных складах, а некоторые машины уже находятся на автовозах.

В целом же ситуация не особо радужная и во многих случаях речь идет как об удорожании автомобиля, так и о затягивании сроков, что сводит суть покупки авто в США к 0, так как сэкономить на таком автомобиле уже вряд ли выйдет.

Напомним, что относительно недавно появилась информация о том, что в Украину едет редчайший электропикап в наших широтах Rivian R1T.