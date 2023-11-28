Укрзализныця запускает поезд "Киев-Вена" с остановкой в Будапеште

Часть маршрута будет проходить в лежачих спальных вагонах, а часть в удобных сидячих купе.

Укрзализныця собирается запустить новый маршрут в направлении Будапешта и Вены, начиная с 10 декабря. Эту информацию перевозчик опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

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С 10 декабря будет работать новый прямой поезд №143/146 маршрута Вена – Чоп – Вена. Он будет обеспечивать удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) на станции Чоп для пассажиров, меняющих поезд. Этот маршрут будет удобен для пассажиров рейса №367/368 Луцк – Ровно – Чоп – Ужгород.

График движения разработан таким образом, что ночная часть путешествия за пределы Украины (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) будет осуществляться в спальных вагонах "Укрзализныци", а дневной участок (Чоп – Будапешт – Вена) – в сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) составит около 2500 грн, что на почти 1000 грн дешевле, чем прямое сообщение вагонами класса "риц" на маршруте Киев – Вена. Отправление поезда №745 из Киева будет осуществляться ежедневно в 16:38, из Луцка – в 17:45.

Из Ровно поезд отправится в 19:02 под №368. В Львове поезд будет находиться с 23:31 до 00:23. В Чоп поезд прибудет в 06:20. На вокзале пассажиры будут проходить пограничные и таможенные формальности и пересаживаться в поезд №146 Чоп – Вена. Последний отправится из Чопа ежедневно в 08:23.

Станция Будапешт-Келети: от 14:20 до 14:40. Прибытие на главный вокзал Вены: в 17:20. В обратном направлении поезд №143 Вена – Чоп отправится из австрийской столицы в 10:42, из Будапешта-Келети с 13:19 до 13:40.

Прибытие в Чоп: в 20:59. На вокзале пассажиры пройдут пограничные и таможенные процедуры и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), через Львов 05:18 – 06:20. Прибытие в Киев: в 13:12 (в Ровно в 09:51, в Луцк в 11:30).

Отмечается, что пересадка в Чопе будет согласованной: поезд всегда будет ожидать всех пассажиров. Билеты на внутриукраинские участки уже доступны для покупки через приложение "Укрзализныци", чат-бот, на сайте и в кассах вокзалов.

Билеты на маршрут Вена – Чоп – Вена можно будет приобрести во всех международных кассах "УЗ" или Австрии. Продажа билетов онлайн в Венгрию и Австрию начнется в ближайшие недели.

Напомним, что ранее стало известно о закрытии примерно 5% от общего количества станций Укрзализнци