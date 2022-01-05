Можно ли возить биту в машине в Украине - ответ

Является ли бита холодным оружием в Украине и можно ли ее возить в авто

Украинские дороги достаточно опасное место. Так, помимо неадекватного вождения, некоторые водители в конфликтных ситуациях ведут себя очень странно. Даже если водитель понимает, что он не прав, он может попробовать доказать свою точку зрения кулаками и вот тут становится вопрос о необходимости самозащиты.

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Для самозащиты можно применять практически что угодно, но стоит помнить, что нужно не выйти за рамки закона и не нанести оппоненту непоправимый вред. Время от времени, водители настолько увлекаются самообороной, что потом сами становятся виновниками инцидентов, в которых были получены тяжкие телесные повреждения.

Для самозащиты чаще всего используют, монтировку, складные ножички, газовые баллончики и даже травматические пистолеты. Одним из наиболее "законных" средств для самозащиты среди водителей считается именно бейсбольная бита. но так ли это?

Является ли бита холодным оружием в Украине

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Бейсбольную биту можно охарактеризовать, как цилиндрический предмет с утолщением на одном из концов, удобный для держания, основное применение - игра в бейсбол. Классическая бейсбольная бита имеет тонкую (диаметром 2-3 см) металлическую основу и обшита смягчающим материалом.

Далее стоит разобраться с тем, что в украинском законодательстве подразумевается под холодным оружием. Согласно пункту 8.11 приказа МВД №749, этот термин имеет следующее определение:

Холодное оружие – предметы и устройства, конструктивно предназначенные и по своим свойствам пригодные для неоднократного нанесения путем непосредственного действия тяжких (опасных для жизни в момент причинения) и смертельных телесных повреждений, действие которых основывается на использовании мышечной силы человека.

Таким образом, что бита, что монтировка или лом будут считаться холодным оружием, если человек использует их, чтобы нанести повреждения другому человеку.

Можно ли возить биту в машине в Украине

depositphotos

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Теперь настало время ответить на самый интересный вопрос, а можно ли возить биту в автомобиле? Учитывая, что само понятие бейсбольной биты никак не прописано в законодательстве, то есть, на ее приобретение и перевозку не нужно отдельное разрешение.

Следовательно, возить бейсбольную биту в машине можно, но чтобы избежать косых взглядов от сотрудников патрульной полиции, автоюристы рекомендуют купить также бейсбольную перчатку и пару шариков, чтобы всегда можно было сказать, что вы едете на или с тренировки.

Также не лишним будет купить чехол для "спортивного" инвентаря, ведь так бейсбольая бита будет привлекать меньше внимания.

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