В Украине изменили правила регистрации авто: что нужно знать

Изменения касаются не всех автомобилей, а только тех транспортных средств, которые были изъяты у должников.

Пока изменения касаются только определенных автомобилей / ГСЦ МВД

С 19 января в Кабмине изменили порядок регистрации автомобилей, которые внесены в Единый реестр должников в Украине. Помимо этого, конфискованные транспортные средства теперь можно будет перерегистрировать без согласия от бывшего владельца.

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О соответствующих изменениях сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

Теперь, перерегистрация машины без согласия владельца возможна в двух ситуациях:

если транспортное средство приобрели на электронном аукционе;

если машина конфискована исполнительной службой за долги и перепродана.

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Помимо этого в Кабмине расширили список исключений, при которых можно осуществлять перерегистрацию автомобилей должников:

если перерегистрация не связана с отчуждением;

транспорт приобрели на аукционе по продаже конфискованных машин;

транспорт получили как погашение долга;

транспорт получили бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.

В Министерстве юстиции считают, что это решение также поможет урегулировать вопрос перерегистрации конфискованных залоговых автомобилей.

"Отныне покупатели предмета обременения (автомобиля под залогом) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником предмета обеспечительного обременения", – отметила заместитель замминистра юстиции Валерия Коломиец.

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