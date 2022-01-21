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В Украине изменили правила регистрации авто: что нужно знать
С 19 января в Кабмине изменили порядок регистрации автомобилей, которые внесены в Единый реестр должников в Украине. Помимо этого, конфискованные транспортные средства теперь можно будет перерегистрировать без согласия от бывшего владельца.
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О соответствующих изменениях сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
Теперь, перерегистрация машины без согласия владельца возможна в двух ситуациях:
- если транспортное средство приобрели на электронном аукционе;
- если машина конфискована исполнительной службой за долги и перепродана.
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Помимо этого в Кабмине расширили список исключений, при которых можно осуществлять перерегистрацию автомобилей должников:
- если перерегистрация не связана с отчуждением;
- транспорт приобрели на аукционе по продаже конфискованных машин;
- транспорт получили как погашение долга;
- транспорт получили бесплатно в пределах распоряжения конфискованным имуществом.
- В Министерстве юстиции считают, что это решение также поможет урегулировать вопрос перерегистрации конфискованных залоговых автомобилей.
"Отныне покупатели предмета обременения (автомобиля под залогом) смогут беспрепятственно регистрировать приобретенное транспортное средство, а кредиторы – реализовывать свое право на продажу и регистрации за новым собственником предмета обеспечительного обременения", – отметила заместитель замминистра юстиции Валерия Коломиец.
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