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Почему не стоит покупать авто по доверенности: объяснение МВД
В Украине есть два способа купить автомобиль в личное пользование: по доверенности или же с официальным переоформлением на нового владельца. Из-за затянутости и сложности процедуры переоформления авто в сервисных центрах, многие владельцы прибегают к оформлению генеральной доверенности.
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Этот документ дает человеку право распоряжаться автомобилем, ездить на нем и его перепродавать, а юридическим владельцем авто остается предыдущий хозяин. К сожалению, подобная схема имеет серьезный недочет - полноценно проверить авто перед покупкой - не представляется возможным.
Достаточно печальная ситуация произошла на днях в Николаевской области с мужчиной, который обратился в сервисный центр, для перерегистрации Chevrolet Aveo. Автомобиль купили в конце 2021 года в Одессе. Во время проверки выяснилось, что машина находится в розыске, а поэтому ее нельзя перерегистрировать.
Об инциденте было сразу же сообщено в полицию, а человек остался без машины и без денег, которые потратил на ее приобретение. В сервисных центрах отметили, что с начала 2022 года это уже 4 такой случай в Украине.
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