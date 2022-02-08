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Как обжаловать штраф с камеры автофиксации: ответ юриста
Как и любой другой штраф от полиции, водитель может обжаловать штраф с камер автофиксации одним из двух доступных способов: в вышестоящем органе или через суд.
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О том, что именно нужно делать водителям, рассказал начальник Новгородковского бюро правовой помощи Кропивницкого Андрей Крыжановский.
Согласно статье 289 КУоАП водитель имеет право обжаловать штраф в вышестоящем органе или суде в первые 10 дней после получения штрафа. В то же время если после получения штрафа, водитель по уважительным причинам не успел в оговоренный срок, срок может быть возобновлен органом (должностным лицом), правомочным рассматривать жалобу.
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Сразу отметим, что обжалование через вышестоящий орган малоэффективно, так как вашу жалобу будет фактически рассматривать руководство патрульной полиции и реальная статистика удовлетворения обращений водителей - 5%. В то же время обжаловать постановление об административном нарушении через вышестоящий орган - бесплатно.
Если же говорить об обжаловании постановления через суд, то тут у водителя шансы на успех гораздо выше, но вот обращение в суд является платным и достаточно длительным процессом. Водителю сразу стоит понимать, хочет ли он потратить несколько тысяч и несколько месяцев, чтобы отменить штраф в 170 грн.
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