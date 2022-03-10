Эвакуация за границу на чужом автомобиле - что нужно знать

Далеко не всегда во время пересечения границы за рулем находится собственник авто по техпаспорту.

В последнее время, поток людей на границе вырос в несколько раз / Госпогранслужба

Сегодня тысячи украинских женщин и детей вынуждены покинуть свои родные города из-за войны, которую Россия начала против Украины. Если часть беженцев ограничивается поездкой на западную Украину, то некоторые люди и вовсе выезжают за границы страны.

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Все, у кого есть автомобиль пытаются выехать за границу своим ходом, ведь так люди имеют шанс спасти не только себя, но и часть своего имущества. В то же время, на границе достаточно часто возникают ситуации, когда автомобиль зарегистрирован не на того, кто в данный момент находится за рулем.

Пояснения, что делать в такой ситуации водителям и пограничникам дал начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы Игорь Матвийчук. По словам представителя ГПСУ, пограничники каждый такой случай рассматривают отдельно и проверяют регистрацию, а также устанавливают, какие отношения связывают водителя и владельца автомобиля.

Только после полной проверки, представители ГПСУ готовы дать разрешение на выезд. Также в ведомстве подчеркнули, что лучше на всякий случай купить заранее "зеленую карту", чтобы не столкнуться с проблемой ее оформления на границе. Хоть в страны Европы сейчас и выпускают без нее, спокойно ездить по Европе без этой карты уже не выйдет.

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