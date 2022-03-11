Какие вещи нельзя брать с собой при эвакуации в Европу - ГПСУ

Из-за некоторых вещей в багажнике, Госпогранслужба может не выпустить вас из Украины.

С недавних пор Еврокомиссия рекомендовала максимально упростить ввоз вещей беженцев из Украины. Среди прочего, было рекомендовано освободить личные вещи для некоммерческого использования от уплаты НДС.

Также пограничникам рекомендовали временно упростить процедуру ввоза домашних животных. Несмотря на упрощения, пограничников попросили быть особенно внимательными и следить за тем, чтобы ситуацией не воспользовались контрабандисты.

Временные поблажки со стороны стран ЕС касаются в первую очередь:

граждан Украины, которые покинули свою страну из-за войны, которая началась 24 февраля; людей, имеющих статус политического беженца в Украине; мужей/жен и несовершеннолетних детей первых двух категорий, а также близких родственников.

Что запрещено ввозить на территорию ЕС:

психотропные и наркотические средства;

зараженные, ядовитые и радиоактивные элементы;

озоноразрушающие и взрывчатые вещества;

сильнодействующие яды;

нелицензионный софт и порнографические материалы;

культурные ценности и предметы старины без документов;

растения или животные, которые находятся под угрозой исчезновения;

оружие и его составные части;

шифровальные средства и спецтехника для скрытного получения информации;

ткани или органы для трансплантации;

добавки к бензину и этилированный бензин;

запрещенное законом рыбацкое и охотничье снаряжение;

информационные материалы, которые пропагандируют насилие, расизм и войну.

Кого могут не выпустить в Европу:

люди, которые имеют доступ к государственной тайне;

люди осужденные за уголовное преступление или не выполнившие обязательства, возложенные судебным решением;

человек, который находится под административным надзором полиции или по отношению к нему применена мера пересечения, которая запрещает выезжать за границу.

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