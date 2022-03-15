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Въезд в Польшу для украинцев - какие есть нюансы и особенности
Из-за войны сотни украинских семей вынуждены были уехать из страны. Согласно статистике, самой популярной страной для эвакуации среди украинцев стала Польша. За все время, в Польше приняли уже около миллиона украинцев.
Украинцев предупредили, что Краков и Варшава больше не могут принимать беженцев, поэтому попросили их селиться в небольших городах. Сегодня Bigmir)Авто расскажет о том, о каких особенностях въезда в Польшу нужно знать украинским беженцам, со ссылкой на Униан.
Документы
В идеале при пересечении границы нужно иметь и внутренний и загранпаспорт. В то же время, есть прецеденты, когда людей пускали и без документов, если они заявят о желании въехать в Польшу с целью получения защиты.
Если едете с детьми, то разрешение от второго родителя сейчас не требуют. Также разрешают выезжать с чужими детьми, но в таком случае уже в Польше придется оформить опекунство.
Владельцы авто должны иметь международную страховку, а именно "зеленую карту". Несмотря на разрешения пропускать авто без этого документа, в случае его отсутствия часто бывают проблемы.
Для владельцев животных советуют брать с собой ветеринарный паспорт, микрочип и справку о прививках. Иногда могут пропускать с животными без документов, но решение в конечном итоге будет принимать пограничник.
Возможен ли въезд в Польщу для мужчин
Сегодня пересечь границу Украины с Польшей не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но для некоторых категорий граждан есть исключения. Мужчины могут выехать за границу в случае:
- отсрочки от призыва или документов о специальном военном учете;
- заключение медицинской комиссии о том, что мужчина негоден;
- наличия троих или более несовершеннолетних детей, или же одного ребенка с инвалидностью;
- если у мужчины есть статус отца одиночки;
- смерти или пропаж близких в зоне ОСС.
Пункты пропуска в Польшу
На данный момент все пункты пропуска на границе с Польшей работают и их можно пересечь как на машине, так и пешком.
Документирование проезда границы
На границе должны поставить специальный красный штамп на котором указывается дата выезда. В случае отсутствия паспорта пограничники должны выдать специальную справку на всех, включая детей, которая будет доказательством легального пересечения польской границы.
Где найти пункты для беженцев в Польше
Как правило, сразу после пунктов пропуска есть центры для беженцев, где переселенцам предлагают еду, горячие напитки, а также медпомощь и ночлег. Тут могут остаться и те, кому негде жить в Польше
Что делать беженцам после приезда в Польшу
Сразу после пересечения границы, у украинцев появляется право жить, работать и получать медицинские услуги в Польше в течение 1 года. Детей можно отдать в польскую школу.
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