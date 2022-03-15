Въезд в Польшу для украинцев - какие есть нюансы и особенности

Сегодня у тысяч украинцев, которые отправились в эвакуацию есть очень много вопросов касательно поездок в другие страны.

Из-за войны сотни украинских семей вынуждены были уехать из страны. Согласно статистике, самой популярной страной для эвакуации среди украинцев стала Польша. За все время, в Польше приняли уже около миллиона украинцев.

Украинцев предупредили, что Краков и Варшава больше не могут принимать беженцев, поэтому попросили их селиться в небольших городах. Сегодня Bigmir)Авто расскажет о том, о каких особенностях въезда в Польшу нужно знать украинским беженцам, со ссылкой на Униан.

Документы

В идеале при пересечении границы нужно иметь и внутренний и загранпаспорт. В то же время, есть прецеденты, когда людей пускали и без документов, если они заявят о желании въехать в Польшу с целью получения защиты.

Если едете с детьми, то разрешение от второго родителя сейчас не требуют. Также разрешают выезжать с чужими детьми, но в таком случае уже в Польше придется оформить опекунство.

Владельцы авто должны иметь международную страховку, а именно "зеленую карту". Несмотря на разрешения пропускать авто без этого документа, в случае его отсутствия часто бывают проблемы.

Для владельцев животных советуют брать с собой ветеринарный паспорт, микрочип и справку о прививках. Иногда могут пропускать с животными без документов, но решение в конечном итоге будет принимать пограничник.

Возможен ли въезд в Польщу для мужчин

Сегодня пересечь границу Украины с Польшей не могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но для некоторых категорий граждан есть исключения. Мужчины могут выехать за границу в случае:

отсрочки от призыва или документов о специальном военном учете;

заключение медицинской комиссии о том, что мужчина негоден;

наличия троих или более несовершеннолетних детей, или же одного ребенка с инвалидностью;

если у мужчины есть статус отца одиночки;

смерти или пропаж близких в зоне ОСС.

Пункты пропуска в Польшу

На данный момент все пункты пропуска на границе с Польшей работают и их можно пересечь как на машине, так и пешком.

Документирование проезда границы

На границе должны поставить специальный красный штамп на котором указывается дата выезда. В случае отсутствия паспорта пограничники должны выдать специальную справку на всех, включая детей, которая будет доказательством легального пересечения польской границы.

Где найти пункты для беженцев в Польше

Как правило, сразу после пунктов пропуска есть центры для беженцев, где переселенцам предлагают еду, горячие напитки, а также медпомощь и ночлег. Тут могут остаться и те, кому негде жить в Польше

Что делать беженцам после приезда в Польшу

Сразу после пересечения границы, у украинцев появляется право жить, работать и получать медицинские услуги в Польше в течение 1 года. Детей можно отдать в польскую школу.

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