Украинской армии передали два конфискованных авто скорой помощи

Помимо бронированной техники и обычных авто, украинские защитники нуждаются также в медицинском транспорте.

Оба автомобиля были конфискованы в Закарпатской области / Национальная полиция

Сегодня в Украине продолжают конфисковать авто у нарушителей закона на пользу армии и теробороны. Ранее в новостях можно было найти новости исключительно о передачи и конфискации легковушек и грузовых авто. Теперь же ВСУ начали снабжать еще и автомобилями скорой помощи.

Первый автомобиль был изъят полицией в районе Ужгорода. Тут авто конфисковали у 45-летнего жителя Киева, который пытался продать машину местным жителям в городе ЧОП. Нарушителя доставили в военкомат, а сам автомобиль передали на нужды ВСУ.

Нацполиция

Еще одну машину удалось конфисковать при незаконной переправе через государственную границу парня призывного возраста. Мама мальчика будучи в преступном сговоре с двумя волонтерами придумала историю о переломе кости на правой ноге ее сына. Пограничникам удалось выявить фальсификации и передать уклониста в руки полиции, а вместе с ним и его машину.

Женщину с подельниками задержали и поместили в изолятор. Сейчас их действия подпадают под ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). За совершенное задержанным грозит до семи лет тюрьмы.

Нацполиция

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