За что можно получить страховые выплаты в условиях военного положения

Страховые компании в Украине, сейчас работают с определенными перебоями

За время войны пострадало очень много автомобилей / EPA/UPG

В условиях войны государственные структуры частично не работают на территориях, где ведутся активные боевые действия. На остальных же территориях, работа госструктур идет с серьезными перебоями. В то же время, Моторно-Транспортное Страховое Бюро Украины может осуществлять выплаты за ДТП в некоторых ситуациях.

Регулятор рынка автомобильного страхования зависит от судов. Так, если окажется, что виновник ДТП не имел страховки, то выплата производиться из фонда защиты потерпевших МТСБУ по решению суда. На выплату из этого фонда водитель может рассчитывать в следующих случаях:

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виновник ДТП не имеет действующего полиса обязательного страхования (в данном случае МТСБУ в дальнейшем взыскивает средства с виновника);

виновник покинул место ДТП и при этом был нанесен вред здоровью или жизни человека (МТСБУ производит выплаты только за вред жизни и здоровью водителя и пассажиров пострадавших в ДТП. Если виновник не будет найден, то покрытие );

виновник аварии является представителем льготной категории: инвалиды 1 группы, участники боевых действий;

выплаты от имени страховых компаний, которые были признаны банкротами;

выплаты по обязательствам страховых компаний, которые уже ушли с рынка ОСАГО, но еще не признаны банкротами.

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