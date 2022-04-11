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В Украину могут поставить 50 немецких танков Leopard - подробности
Немецкий концерн Rheinmetall в скором времени может начать поставки танков Leopard 1 в Украину. По предварительным подсчетам, для расконсервации и восстановления танков потребуется примерно шесть недель.
Сейчас проводят инспекцию данных бронемашин. Согласно данным немецкого концерна, они смогут передать всю партию ВСУ в течении трех месяцев. Обучение экипажа займет всего лишь несколько дней, сообщают местные СМИ.
В то же время, процесс передачи техники от Rheinmetall не так прост и концерн сначала должен получить одобрение федерального совета Германии. Помимо танков, оборонный концерн Германии может передать Украине 100 САУ PzH 2000 и 30 БМП Marder, но политическое руководство Германии не особо спешит помогать Украине военной техникой.
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