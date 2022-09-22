Когда штраф за алкогольное опьянение за рулем незаконный

Иногда полиция позволяет себе слишком вольно трактовать некоторые законы.

Проверка человека на алкогольное опьянение происходит только после того, как его уже остановили и назвали причину остановки. При этом сама проверка на алкогольное опьянение не является причиной остановки. Так, недавно суд признал незаконным административное дело против водителя за пьяное вождение, так как полиция не назвала законную причину остановки (дело №344/8791/22).

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Инцидент произошел еще 14 июля, когда полиция остановила автомобиль за 15 минут до комендатского часа. Обнаружив признаки алкогольного опьянения, инспекторы предложили водителю пройти осмотр. После прохождения проверки оказалось, что в крови водителя 0,75 промилле алкоголя, сообщает Дорожный адвокат.

Когда пришло время рассмотрения дела в суде, водитель объяснил, что его остановили незаконно, поэтому все последующие действия полиции также являются незаконными. Суд первой инстанции к аргументам водителя не прислушался и оштрафовал его на 17 000 гривен с лишением прав на 1 год.

Водитель не согласился с таким решением суда и оспорил его в апелляционном суде. При повторном рассмотрении дела судьи установили, что суд первой инстанции не исследовал все материалы дела и не дал правовой оценки правомерности остановки полицией согласно со статьей 35 закона Украины "Про Национальную полицию".

Апелляционный суд признал, что отсутствие законных оснований для остановки автомобиля, являются причиной считать все последующие действия полиции неправомерными. Также в суде отметили, что при составлении протокола на состояние опьянения, водителю не разъяснили его права и обязанности и не обеспечили реальных прав на помощь адвоката.

Учитывая все вышесказанное, в суде пришли к выводу, что протокол на водителя за алкогольное опьянение является неправомерным и отменили его.

Напомним, что ранее мы рассказывали, о чем нужно знать водителю при проверке на состояние опьянения.