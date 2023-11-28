В полиции начали штрафовать водителей за популярное нарушение на трассе

Это незначительное нарушение ПДД может привести к серьезным последствиям на дороге

Заметность автомобиля - одно из главных требований безопасности в ночное время на дороге / patrol.police.gov.ua

Стоянка вне населенных пунктов в темное время суток на дороге представляет опасность для всех участников дорожного движения. Патрульные следят за соблюдением этого требования правил дорожного движения. На днях, только за одну ночную смену инспекторы Патрульной полиции составили несколько протоколов на водителей по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП:

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Водителю грузовика DAF XF 105.460 FT, который припарковался на 45 км автодороги Киев — Харьков;

Водителю грузовика DAF XF 105.410 FT, совершившему стоянку на 126 км автодороги Киев — Харьков;

Водителю грузовика DAF XF 105.460 FT, который остановился на 46 км автодороги Киев — Харьков;

Водителю грузового автомобиля Man TGX 26.440 за стоянку на 76 км автодороги Киев — Харьков;

Водителю грузовика Mercedes-Benz Actros 1843 за стоянку на 77 км автодороги Киев — Харьков;

Водителю грузовика Man 18.225, который остановился на 77 км автодороги Киев — Харьков.

Напоминаем, согласно п.п. 15.11 ПДД Украины, в темное время суток и при ограниченной видимости стоянка вне населенных пунктов допускается только на специальных площадках или вне проезжей части. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и обеспечьте свою безопасность.

Ранее в полиции начали активнее выписывать штрафы за невключение указателей поворота на дорогах общего пользования.