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Компания Sony представила электрокроссовер Vision-S 02: фото
В свое время, компания Sony очень удивила всех своих фанатов, когда представила электрокар Vision-S 01 в 2020 году. Автомобилю тогда пророчили большое будущее и он даже был замечен на треке, но на этом развитие данного авто немного "затухло".
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Теперь же компания Sony представила свой второй концепт Vision-S 02 SUV, который свидетельствует о намерении компании приступить к покорению рынка авто.
Соответствующий автомобиль компания привезла на выставку CES 2022, которая проходит в Лас-Вегасе.
Об автомобиле известно достаточно много. Так, он имеет салон на 7 мест, в длину практически 5 метров и весит около 2,5 тонны. Автомобиль имеет полный привод, который обеспечивается двумя электродвигателями, по одному на каждую ось. Суммарная мощность авто 536 л.с. (по 268 на каждый из электромоторов).
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По имеющейся информации, максимальная скорость авто может быть на уровне 180 км/ч, а разогнаться до 100 км/ч кроссовер сможет за 5 секунд. Также авто имеет пневматическую подвеску и колеса на 20-дюймов.
Отметим, что после появления Vision-S 01, компания не единожды заявляла, что они не планируют выходить на авторынок, но информация о создании подразделения Sony Mobility говорит об обратном. В самой компании уже прокомментировали, что данное подразделение будет отвечать за "исследование возможности выхода на рынок электромобилей".
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