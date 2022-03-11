- Горячие темы:
- Штрафы ПДД в Украине 2022
Бутафория: Генштаб показал устаревшую экипировку оккупантов
В свое время в РФ активно распространяли миф о том, что их армия является одной из наиболее сильных в мире. Реальный опыт боевых действий в Украине, показал, что ни о какой "второй армии в мире", не может быть и речи.
На днях в Генштабе опубликовали очередное доказательство того, что российская армия - это обычная пустышка и громкое название, за которым ничего нет. Так, в сети опубликовали фото экипировки российских солдат.
"Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?", — подписал опубликованные фото в Генштабе.
Обмундирование с фотографий действительно удивляет, ведь судя по набору, армия РФ застряла еще в 20 веке. Неудивительно, что с такой "передовой" амуницией боевой дух российской армии оказался сломлен буквально спустя неделю войны.
Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале
Вам также может быть интересно:
- Украина конфисковала 25 белорусских грузовиков на нужды армии
- До 50 грн/литр: что происходит с ценами на топливо в Украине
- Укрзализныця опубликовала расписание электричек на 11 марта