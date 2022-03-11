Бутафория: Генштаб показал устаревшую экипировку оккупантов

На обмундирование российских военных без слез не взглянешь.

Такое впечатление, что техника и оборудование у россиян еще со времен войны в Афганистане / ВСУ

В свое время в РФ активно распространяли миф о том, что их армия является одной из наиболее сильных в мире. Реальный опыт боевых действий в Украине, показал, что ни о какой "второй армии в мире", не может быть и речи.

На днях в Генштабе опубликовали очередное доказательство того, что российская армия - это обычная пустышка и громкое название, за которым ничего нет. Так, в сети опубликовали фото экипировки российских солдат.

"Вторая армия мира — бутафория. Экипировка „асвабадителей“. Они хотят, чтобы мы так жили?", — подписал опубликованные фото в Генштабе.

Обмундирование с фотографий действительно удивляет, ведь судя по набору, армия РФ застряла еще в 20 веке. Неудивительно, что с такой "передовой" амуницией боевой дух российской армии оказался сломлен буквально спустя неделю войны.

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