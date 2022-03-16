Оккупанты лишились самоходной гаубицы "Хоста" - подробности

Данная бронемашина является достаточно редкой.

Всего было изготовлено около 50 таких САУ / ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают успешно захватывать брошенную технику оккупантов. Очередным трофеем наших военных стала САУ 2С34 "Хоста", которую удалось захватить буквально на днях.

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Борт новенькой САУ ЗСУ украшает надпись, которая отправляет все вражеские САУ в том же направлении, что и "русский военный корабль". Сама же установка является достаточно ценной, ведь с 2003 года таких изготовили всего 50 штук.

Данная модель является усовершенствованием советской 2С1 "Гвоздика", которая стала первой в мире серийной плавающей САУ. Кстати разработали данную установку на ХТЗ еще в 1969 году. Первое значительное изменение, которое получила "Хоста" - замена пушки на 120-мм, которую теперь также можно использовать в качестве гранатомета.

После модернизации, вдвое увеличилась скорострельность орудия, а именно до 9 выстрелов в минуту. Минимальная дальность стрельбы теперь составляет 1,5 км, а максимальная - 14 км. После модернизации САУ также укомплектовали оптико-электронной системой разведки и целеуказания, а также автоматизированной системой управления в двух плоскостях.

Самоходная установка имеет максимальную скорость по трассе на уровне 60 км/ч, по пересеченной местности – 32 км/ч и на плаву – 4,5 км/ч. Запас хода составляет 500 км.

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