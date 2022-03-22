Украинский изобретатель создает скоростные багги для украинской армии

Данные автомобили серьезно повышают мобильность украинских военных в условиях бездорожья.

Сегодня каждый старается помочь украинской армии всем, чем только может. Так, предприниматель с Буковины занялся очень необычным бизнесом, а именно - производством багги высокой проходимости для защитников Украины.

Подобные автомобили практически не имеют брони, но при этом они имеют потрясающую скорость и проходимость, что позволяет быстро передвигаться по тем местам, где обычный автомобиль не может проехать в принципе.

Автомобили украинский инженер создает за деньги волонтеров. Как правило, эти авто используются для доставки оружия или же, чтобы забрать раненого с поля боя. Также автомобиль прекрасно подходит для быстрой эвакуации людей в тыл и срочной доставки медикаментов на передовую.

Один такой автомобиль обходится относительно дешево - 5 тысяч долларов.

Самые последние новости о ситуации в стране в нашем Telegram-канале

Вам также может быть интересно: