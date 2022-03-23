Оккупанты потеряли редкий разведывательный комплекс - что известно

В ходе боев комплекс ЛЕЕР-3 был полностью уничтожен ВСУ.

Украинские военные продолжают собирать коллекцию подбитой российской техники. Так, очередная успешна проведенная операция силами ВСУ закончилась уничтожением мобильного комплекса радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки Леер-3.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток".

РБ-341В "Леер-3" базируется на шасси КАМАЗ-5350 (6х6) и имеет боевой расчет 5 человек. Данная установка позволяет работать с одним или двумя беспилотниками типа "орлан-10". Данные беспилотники имеют радиус действия до 120 километров и могут быть в воздухе не меньше 10 часов. Разведка местности осуществляется при помощи фото и видеофиксации объектов.

После разведки, все полученные данные передаются артиллерийским расчетам. Помимо разведки данный комплекс способен заблокировать до 2000 абонентов мобильной связи на расстоянии в 6 км. Теперь данный комплекс не доставит никаких неприятностей украинским воинам.

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