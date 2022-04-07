Подборка самой необычной техники захваченной у оккупантов: фото

Некоторые экземпляры военной техники, которые удалось отбить у российской армии, являются достаточно редкими боевыми машинами.

С начала войны ВСУ захватили немало российской техники, часть из которой, теперь воюет против самих же оккупантов. Достаточно много техники оккупанты бросают прямо на поле боя, чтобы спасти свои жизни.

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Кроме уже классических бронеавтомобилей, БТРов, танков и БМП на полях сражений попадаются уникальные экземпляры. Так, в ходе боев украинские военные смогли захватить реактивный комплекс залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и самоходный огнемет ТОС-1 "Буратино", которые теперь активно используют против оккупантов.

ВСУ

ВСУ

Помимо этого ВСУ удалось захватить командно-штабную машину Р-149МА1, которая является частью системы "Созвездие", в составе систем ракетного огня "Тор" и "Шилка". Разжились ВСУ и артиллерийскими установками, такими как "Хоста" и "Гвоздика".

ВСУ

ВСУ

Во время одного из отступлений оккупанты также бросили комплекс РЭБ (радиоэлектронной борьбы) "Борисоглебск-2" и станцию спутниковой связи "Аурига-1,2В" и "Барнаул-Т". Это далеко не полный перечень трофеев украинской армии, который будет только пополняться в ближайшем будущем.

ВСУ

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