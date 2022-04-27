В Украине запустили эвакуационный поезд-госпиталь - фото

Главная задача данного транспорта - доставлять беженцев с передовых районов, где идут боевые действия.

Все оборудование в поезде надежно зафиксировано / Укрзализныця

На днях в Украине заработал специальный медицинский поезд, который будут использовать для вывоза больных, раненых и травмированных граждан из зоны, где ведутся боевые действия.

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По факту, поезд являет собой своеобразный мини-госпиталь, который состоит из нескольких вагонов. Как сообщили в Минздраве, международная организация "Врачи без границ" сейчас активно ищет специалистов, которые смогут работать в эвакуационном поезде.

По данным чиновников, специальные медицинские поезда уже смогли вывезти из зоны боевых действий около 300 человек, вместе с их семьями.

Укрзализныця

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