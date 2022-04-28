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Первый премиальный фургон Mercedes - что из себя представляет T-Class
Mercedes-Benz является одной из старейших компаний по выпуску автомобилей, но даже такому гиганту с мировым именем есть куда расти и развиваться. На днях в компании анонсировали премиальный компактвэн T-Class.
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Автомобиль получил 5 местный салон и огромное багажное отделение. Задние двери сделаны сдвижными для легкости погрузки и выгрузки пассажиров. Уже в базе автомобиль будет иметь мультимедийную систему MBUX с 7-дюймовым дисплеем и бесключевой запуск Keyless Start. Более продвинутые комплектации Style и Progressive Line и вовсе получат контурную подсветку салона.
Автомобили имеют целый ряд разнообразных систем и помощников для безопасного движения по дорогам общего пользования:
- семь airbag;
- систему контроля давления в шинах;
- систему экстренного вызова Mercedes-Benz emergency call;
- систему помощи при трогании на подъеме Hill Start Assist;
- систему активного торможения Active Brake Assist;
- систему контроля движения по заданной полосе Active Lane Keeping Assist;
- систему, сканирующую слепые зоны Blind Spot Assist;
- активный круиз-контроль Active Distance Assist DISTRONIC;
- "умный" усилитель руля Active Steering Assist.
Линейка моторов достаточно ограничена. Так, у покупателей есть выбор между 1,3 л бензиновым двигателем (на 102 и 131 л.с.) и 1,5-литровый дизелем (на 95 и 116 л. с.) С самым слабым бензиновым двигателем идет безальтернативная 6-ступенчатая механика. Более мощный бензиновый двигатель и дизельные агрегаты уже могут идти с 7-ступенчатым роботом.
Несмотря на скромные характеристики моторов, показатель расхода топлива приятно удивит водителей 5,3 – 5.9 л для дизельных двигателей, 6,7 – 7,3 л для бензиновых двигателей. . Максимальная скорость 164 – 178 км/ч и 168 – 184 км/ч соответственно.
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