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В Украине скрестили УАЗ и Mitsubishi Pajero - что из этого вышло

Необычный вездеход создал украинский мастер во Львове.
 |  Автор: Максим Назарук
В Украине скрестили УАЗ и Mitsubishi Pajero - что из этого вышло
Автомобиль выполнен довольно качественно / auto.ria.ua

В разное время, в Украине были и продолжают строиться самые разные и необычные тюнинг-проекты. В то же время, фантазия украинских мастеров не перестает удивлять и радует все более новыми и новыми шедеврами. Так, недавно во Львове, создали самодельный вездеход на базе небольшого фургончика, что сделало данный автомобиль максимально утилитарным.

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О самоделке стало известно благодаря тому, что ее недавно выставили на продажу. Информации о машине очень мало, но чисто внешне можно угадать части кузова сразу от двух автомобилей, которые скрестили в этом необычном проекте - Mitsubishi Pajero Sport и УАЗ "Буханка". УАЗ привнес в этот проект большое количество места и утилитарность, а "японец" - комфорт и надежность.

auto.ria
auto.ria

При этом вся техническая начинка для вездехода была полностью позаимствована у автомобиля Mitsubishi, начиная от двигателя и коробки, заканчивая электрикой,  редукторами и полуосями. Также за счет кабины от внедорожника, автору удалось сделать максимально высокие углы съезда и заезда для данного авто.

auto.ria
auto.ria

auto.ria
auto.ria

Ценник за необычный автомобиль составляет 23 000 долларов.

auto.ria
auto.ria

Напомним, что недавно украинец из Днепра презентовал еще один необычный проект - Trabant на электротяге.

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