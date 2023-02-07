На продажу выставили уникальный Гелик-пикап для сафари - фото

Несмотря на стильный внешний вид, основой для переделки стал G-Class 1995 года выпуска.

Недавно на аукционе Bring a Trailer появился весьма интересный лот - Mercedes-Benz Puch 230GE. Автомобиль с пробегом всего 2300 км выставили на продажу после большого числа разнообразных переделок. Пикап-кабриолет с открытым верхом был сделан на основе австрийской версии Гелика тех лет - Puch 230GE 1995.

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Так как эти машины тогда выпускались малыми тиражами и то, только в Европе, в США автомобиль был импортирован из Германии только в 2022 году. До этого, машина поддалась серьезным переделкам. Первое, что сразу бросается в глаза рестайлинговая внешность для авто 1995 года от предпоследней версии G-Class. Также снаружи авто получило красивый красный цвет Hyazinthrot Metallic.

Bring a Trailer

Дальше больше, машина лишилась дверей и после переднего ряда у авто начинается кузов пикап, в который установили несколько сидений. Над открытой частью также установили силовой каркас и натянули брезентовую крышу. На задней двери автомобиля расположилось пятое, запасное колесо в чехле. Диски в стилистике AMG дополнены шинами Goodride Zuper Ace SA57.

Bring a Trailer

В интерьере сразу заметно, что автомобиль намного старше, чем кажется снаружи. Из доработок тут можно отметить перешитый салон, ковшеобразные сидения и немного измененные дверные панели. Появилась в авто и новая мультимедиа с USB выходом.

Bring a Trailer

Под капотом у Puch 230GE 2,3-литровый двигатель, который работает вместе с 4-ступенчатым автоматом. Помимо этого, на авто установлена двухдиапазонная раздаточная коробка и задний дифференциал с блокировками. За такую необычную переделку пока предлагают всего 15 000 долларов.

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