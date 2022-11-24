В Киеве сгорело несколько автомобилей в результате ракетного обстрела

Вчера РФ провела очередную массированную ракетную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Есть ли в результате инцидента пострадавшие или погибшие - не сообщается / Правда Геращенко

23 ноября 2022 года с российских истребителей по территории Украины было запущено 69 ракет, а также несколько беспилотников. Основную часть, около 50 ракет, украинским силам ПВО удалось уничтожить, но некоторые ракеты все же долетели до своих целей и принесли с собой серьезные разрушения.

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Как известно, российские ракеты далеки от высокоточных, поэтому часть средств поражения, как всегда, попала по мирным объектам, среди которых были дома, детские площадки и частные автомобили Так, в результате вчерашних прилетов на левом берегу Киева пострадало сразу несколько авто.

Правда Геращенко

В результате прилета ракеты в один из промышленных районов Киева полностью сгорело три автомобиля. Некоторые из пострадавших авто просто выгорели, некоторые получили повреждения непосредственно от ударной волны. Были ли в момент попадания ракеты люди в этих авто — неизвестно.

Правда Геращенко

Правда Геращенко

Напомним, что недавно мы рассказывали водителям, что можно сделать в случае, если ракетный обстрел застал вас в авто.