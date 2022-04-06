Почему опытные водители не "моргают" фарами на дороге

Некоторые "условные" правила на дороге постепенно уходят в прошлое.

Каждый водитель хоть раз слышал о таком условном сигнале, как моргание фарами на дороге. У данного сигнала может быть много значений в зависимости от ситуации, но если такой сигнал подает авто, которое едет вам навстречу. то вероятнее всего водитель предупреждает вас об опасности, а сели быть точнее - о "засаде" полиции.

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В то же время, если сравнить ситуацию на дороге сейчас и 10-15 лет назад, то водителей, которые подают такие условные сигналы стало гораздо меньше. Согласно недавним соцопросам, около 29% водителей "предупреждают" остальных на постоянной основе, еще около 30% делают это изредка, а вот все остальные и вовсе не пользуются данным условным сигналом.

На вопрос о том, почему водители не подают условный сигнал своим коллегами, те отвечают, что не хотят мешать роботе полиции, ведь в потоке могут ехать нетрезвые водители, нарушители или даже угонщики. Часть водителей при этом ориентируется не на "общение" на дороге, а на современные технологии (к примеру, некоторые навигаторы способны вас предупреждать о полиции).

В то же время. водители отметили, что было бы хорошо, если бы полиция не стояла в кустах с радами контроля скорости, а дежурила бы на стационарных КПП, где у копов можно было бы получить медицинскую или техническую помощь.

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