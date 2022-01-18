В Новой Зеландии показали революционный двигатель нового типа: видео

Силовая установка имеет 5 цилиндров, при этом только три свечи и три форсунки.

Двигателю внутреннего сгорания уже немногим больше 100 лет и за это время никто не создал более надежную и популярную силовую установку, которую можно было бы поставить на автомобиль.

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В то же время, попытки создать кардинально новый двигатель не прекращаются и по сей день. Свою лепту в создание новой силовой установки решила внести компания Duke Engines, которая создала так называемый "осевой двигатель".

Так, если в стандартном двигателе цилиндры расположены по прямой линии, то новый ДВС имеет пять цилиндров, которые создатели разместили по кругу. Поршни на шатунах крепятся к крестовине, которая вращается под действием поршней, а коленвал, соответственно, работает в противоположном направлении.

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Одной из основных особенностей этого двигателя можно назвать способность работать практически на любом топливе, а также относительно низкий уровень вибрации. Помимо этого, в двигателе данного типа отсутствуют клапана в принципе, а свечей зажигания и форсунок - по три на все пять цилиндров.

За счет меньшего количества элементов, двигатель занимает меньше места и весит меньше своих аналогов.

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